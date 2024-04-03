Белгород признали одним из самых комфортных городов России

Сегодня в 18:04
Фото: Egor/Unsplash

Белгород занял четвертое место среди крупных российских городов (с населением менее 1 млн человек) в Индексе качества городской среды за 2023 год от Минстроя. При составлении рейтинга учитывалась в том числе безопасность, отмечает «Газета.ру».

Всего города оценивали по шести показателям — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Белгород в сумме по этим показателям набрал 250 баллов. В рейтинге среди крупных городов он разделил четвертое место с Тюменью. Первые три места достались Мытищам, Химкам и Ярославлю (у всех по 251 баллу).

Среди городов-миллионников лидируют Москва (304), Петербург (270), Нижний Новгород (237), Казань (226) и Краснодар (225).

С конца 2023 года Белгород подвергается регулярным обстрелам. С 29 декабря 2023 года по 21 февраля 2024-го обстрелами были повреждены 1750 жилых помещений, отмечал мэр города. Самая серьезная атака произошла 30 декабря, от нее погибли 25 человек, 107 были ранены. В городе для защиты от ракет и дронов установлены модульные укрытия.

Белгород начал подвергаться обстрелам спустя несколько месяцев после начала военной операции, но до декабря 2023 года они были не столь регулярны. А прошлой весной на город «нештатно сошли» две фугасные бомбы с самолетов российского Минобороны.

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