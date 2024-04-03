Белгород признали одним из самых комфортных городов России

Всего города оценивали по шести показателям — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Белгород в сумме по этим показателям набрал 250 баллов. В рейтинге среди крупных городов он разделил четвертое место с Тюменью. Первые три места достались Мытищам, Химкам и Ярославлю (у всех по 251 баллу).