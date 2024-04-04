Вышел тизер хоррор-короткометражки «Сила Удара» — новой работы Димы Барченкова

Сегодня в 11:07
Фото: Lazarev & Barch Production

Дима Барченков, автор короткометражки «Бежать не куда», поделился с «Афишей Daily» тизером новой картины — «Сила Удара». Это вновь камерный и наполненный кровью короткометражный хоррор. Все его действие происходит в боулинге.

Режиссер сравнивает новую работу с фильмами Джорджа Ромеро, Грегга Араки и Джо Бегоса. На него также оказала влияние «Пила» Джеймса Вана и творчество Картера Смита.

«Сила Удара — это отражение тьмы, окружающей меня последние два года после того, как я покинул родину», — отметил Барченков. Он создал этот фильм в Берлине, где у него почти не было денег и знакомств, вместе с друзьями и «кучкой сумасшедших энтузиастов».

С помощью картины автор хочет отдать дань его любимым панк-рок-режиссерам. По мнению Барченкова, «Сила Удара» получилась намного смелее, чем его дебютная короткометражка «Бежать некуда».

«Силу удара» покажут на американских фестивалях хорроров Panic Fest и Salem Horror Fest, которые пройдут в апреле и мае.

Предыдущую картину Барченкова — «Бежать некуда» — представили на британском фестивале короткого метра London Short Film Festival, а затем она вошла в программу Salem Horror Fest.

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