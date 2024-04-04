Дима Барченков, автор короткометражки «Бежать не куда», поделился с «Афишей Daily» тизером новой картины — «Сила Удара». Это вновь камерный и наполненный кровью короткометражный хоррор. Все его действие происходит в боулинге.
Режиссер сравнивает новую работу с фильмами Джорджа Ромеро, Грегга Араки и Джо Бегоса. На него также оказала влияние «Пила» Джеймса Вана и творчество Картера Смита.
«Сила Удара — это отражение тьмы, окружающей меня последние два года после того, как я покинул родину», — отметил Барченков. Он создал этот фильм в Берлине, где у него почти не было денег и знакомств, вместе с друзьями и «кучкой сумасшедших энтузиастов».
С помощью картины автор хочет отдать дань его любимым панк-рок-режиссерам. По мнению Барченкова, «Сила Удара» получилась намного смелее, чем его дебютная короткометражка «Бежать некуда».
«Силу удара» покажут на американских фестивалях хорроров Panic Fest и Salem Horror Fest, которые пройдут в апреле и мае.
Предыдущую картину Барченкова — «Бежать некуда» — представили на британском фестивале короткого метра London Short Film Festival, а затем она вошла в программу Salem Horror Fest.