«Сила Удара — это отражение тьмы, окружающей меня последние два года после того, как я покинул родину», — отметил Барченков. Он создал этот фильм в Берлине, где у него почти не было денег и знакомств, вместе с друзьями и «кучкой сумасшедших энтузиастов».