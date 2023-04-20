Российский хоррор «Бежать некуда» покажут на одном из главных мировых фестивалей ужасов в США

«Автор хорроров „Руины“ и „Джейми Маркс мертв“, а еще фотограф, за инстаграмом* которого я слежу много лет, будет вести меня в режиссерском пути. Это, безусловно, подарок Вселенной. И особенная гордость, что удалось стать первым подопечным, за плечами которого лишь короткометражный фильм. Остальные уже успели попробовать себя и в большой форме», — признался «Афише Daly» сам Дима Барченков.