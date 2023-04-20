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Российский хоррор «Бежать некуда» покажут на одном из главных мировых фестивалей ужасов в США

Илья Голубев
Сегодня в 19:13

Российский короткометражный фильм ужасов «Бежать некуда» режиссера Димы Барченкова оказался в программе фестиваля Salem Horror Fest, который пройдет в течение двух уик-эндов в американском штате Массачусетс.

Фонд Джорджа А.Ромеро, сотрудничающий с фестивалем, также выбрал Диму Барченкова для участия в своей программе наставничества. Ментором молодого российского режиссера станет Картер Смит.

«Автор хорроров „Руины“ и „Джейми Маркс мертв“, а еще фотограф, за инстаграмом* которого я слежу много лет, будет вести меня в режиссерском пути. Это, безусловно, подарок Вселенной. И особенная гордость, что удалось стать первым подопечным, за плечами которого лишь короткометражный фильм. Остальные уже успели попробовать себя и в большой форме», — признался «Афише Daly» сам Дима Барченков.

Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Никита, который пытается сбежать из дома его партнера-абьюзера Богдана. Тот увлекается жуткими религиозными обрядами, и Никите остается только убить его, чтобы выбраться на свободу. Однако даже после собственной смерти Богдан не успокаивается.

Роли в «Бежать некуда» исполнили Святослав Рогожан («Трудные подростки») и Ян Цапник. Продюсером фильма выступил Владислав Северцев («Бывшая»).

Фильм уже был продемонстрирован на шестнадцати международных фестивалях по всему миру, среди которых Beyond Fest, Panic Fest, London Short Film Festival, Morbido Film Fest и многие другие.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Джордж РомероДжейми МарксЯн Цапник
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