Российский хоррор «Бежать некуда» покажут на одном из главных мировых фестивалей ужасов в США

Российский короткометражный фильм ужасов «Бежать некуда» режиссера Димы Барченкова оказался в программе фестиваля Salem Horror Fest, который пройдет в течение двух уик-эндов в американском штате Массачусетс.
Фонд Джорджа А.Ромеро, сотрудничающий с фестивалем, также выбрал Диму Барченкова для участия в своей программе наставничества. Ментором молодого российского режиссера станет Картер Смит.
«Автор хорроров „Руины“ и „Джейми Маркс мертв“, а еще фотограф, за инстаграмом* которого я слежу много лет, будет вести меня в режиссерском пути. Это, безусловно, подарок Вселенной. И особенная гордость, что удалось стать первым подопечным, за плечами которого лишь короткометражный фильм. Остальные уже успели попробовать себя и в большой форме», — признался «Афише Daly» сам Дима Барченков.
Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Никита, который пытается сбежать из дома его партнера-абьюзера Богдана. Тот увлекается жуткими религиозными обрядами, и Никите остается только убить его, чтобы выбраться на свободу. Однако даже после собственной смерти Богдан не успокаивается.
Роли в «Бежать некуда» исполнили Святослав Рогожан («Трудные подростки») и Ян Цапник. Продюсером фильма выступил Владислав Северцев («Бывшая»).
Фильм уже был продемонстрирован на шестнадцати международных фестивалях по всему миру, среди которых Beyond Fest, Panic Fest, London Short Film Festival, Morbido Film Fest и многие другие.
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