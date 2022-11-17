На фестивале короткого метра в Великобритании покажут российский хоррор «Бежать некуда»

Российский короткометражный хоррор «Бежать некуда» представят на фестивале короткого метра в Великобритании (London Short Film Festival). Об этом «Афише Daily» сообщил режиссер и сценарист картины, бывший журналист Дима Барченков.
В центре сюжета «Бежать некуда» Никита, который пытается сбежать из дома его парня-абьюзера Богдана. Тот увлекается жуткими религиозными обрядами, поэтому для Никиты единственный способ выбраться на свободу — убийство. Однако даже после собственной смерти Богдан продолжает преследование.
В «Бежать некуда» снялись Святослав Рогожан («Трудные подростки») и Ян Цапник. Продюсером фильма выступил Владислав Северцев («Бывшая»).
Барченков пока не знает точной даты и места показа британской премьеры. Он поблагодарил съемочную команду и составителей программы фестиваля.
«В этом году отборщики смотрели больше 5000 фильмов и по итогам решили включить нас в международную программу. Лучше места, кажется, и не придумаешь. Много кого крутого выросло из выпускников LSFF», — добавил он.
Ранее «Некуда бежать» попал в программы фестивалей Fantastic Zagreb Film Festival в Хорватии и жанрового Beyond Fest в Лос-Анджелесе.