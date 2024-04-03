«Плюшки» сняли альтернативную концовку «Слова пацана» с Рузилем Минекаевым

На ютуб-канале «Плюшки» вышло видео с альтернативной концовкой сериала «Слово пацана». В нем снялись исполнители ролей Марата и отца Айгуль и появились новые персонажи — Богдан Ньюбэланс, его отец и Красный.
По сюжету к герою Рузиля Минекаева приходит отец Айгуль, которого сыграл Ильдус Абрахманов, и раскрывает правду о смерти девочки: ее сбросил с балкона «новый авторитет» Богдан Ньюбэланс. От отца бандита, которого тоже сыграл Абрахманов, Марат узнает о местонахождении убийцы и приходит к нему.
Сюжет разворачивается стремительно. Ньюбэланс, в образе которого появляется комик Богдан Лисевский, заставляет Марата извиняться за смерть Желтого перед Красным (отсылка к конфетам эмэндэмс), а после отказа и стрельбы парня избивают «вкусвилловские» женщины. Красного хоронят в присутствии священника, отца Ильдуса — его тоже сыграл Абрахманов.
31 декабря 2023 года на канале «Плюшки» вышло юмористическое интервью Лисевского с Минекаевым. По сценарию шоу, собеседники спорят, сумеет ли ролик набрать определенное количество лайков, и в случае успеха сделать что‑нибудь вместе. С актером из «Слова пацана» был спор на миллион лайков и съемку «оригинальной восьмой серии».
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря.
К февралю сериал успели посмотреть более 23 млн человек, а затраты на производство окупили за месяц трансляции. В интервью Крыжовников говорил, что планировал рассказать историю в трех сезонах.