«Плюшки» сняли альтернативную концовку «Слова пацана» с Рузилем Минекаевым

По сюжету к герою Рузиля Минекаева приходит отец Айгуль, которого сыграл Ильдус Абрахманов, и раскрывает правду о смерти девочки: ее сбросил с балкона «новый авторитет» Богдан Ньюбэланс. От отца бандита, которого тоже сыграл Абрахманов, Марат узнает о местонахождении убийцы и приходит к нему.