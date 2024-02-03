Жора Крыжовников: «„Слово пацана“ был задуман на три сезона»

Еще я вдруг задумался, как бы поступил мой отец, если бы я убил человека. Вспомнил ситуацию, в которой мой троюродный брат убил человека, об этом узнал папа и сказал мне: „Если бы ты так сделал, я бы от тебя отказался“. И подумал, а почему Бурунов у нас так принимает [Вову Адидаса]? Возможно, [то, что было в слитой серии], он хорошо это сыграл. Но я понял, что у нас нет ни одной сцены, в которой бы в устах Бурунова не звучала какая‑то фраза моего папы. Мой папа был другим, но часть текстов, какие‑то фразы, интеллигентская позиция — все от него. Так мы поняли, что [герой Бурунова] должен отречься.