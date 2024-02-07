«Слово пацана» посмотрели более 23 млн человек. Затраты на его производство окупились за месяц

Гендиректор Wink Антон Володькин рассказал, что в онлайн-кинотеатре сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» посмотрели 23 млн зрителей. Его слова передает РБК.
Только на официальной платформе за три месяца сериал посмотрел каждый шестой россиянин. Повторное смотрение, то есть доля тех, кто посмотрел все серии больше одного раза, достигло 8–10%. «Когда сериал выйдет в эфир НТВ, мы сможем добрать новую аудиторию», — сказал Володькин.
Глава онлайн-кинотеатра не раскрывает бюджет «Слова пацана», но утверждает, что «речь идет про сотни миллионов рублей» за все восемь серий. По его словам, все затраты удалось окупить в первый месяц после выхода первой серии.
Володькин подчеркнул, что маркетинговая поддержка проекта была необходима только в самом начале. Потом же сериал стал «продвигать себя сам, в том числе через отзывы зрителей и мемы».
Среди причин успеха «Слова пацана» глава Wink называет творческий подход авторов, системную работу по запуску и продвижению, а также «попадание в запросы аудитории». По его словам, у зрителя есть склонность к рефлексии по прошлому.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря.
Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России (и, несмотря на вооруженный конфликт между странами, на Украине). Детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».