«Слово пацана» посмотрели более 23 млн человек. Затраты на его производство окупились за месяц

Только на официальной платформе за три месяца сериал посмотрел каждый шестой россиянин. Повторное смотрение, то есть доля тех, кто посмотрел все серии больше одного раза, достигло 8–10%. «Когда сериал выйдет в эфир НТВ, мы сможем добрать новую аудиторию», — сказал Володькин.