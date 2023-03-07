Первый законопроект, который был принят в первом чтении, касается только некоммерческих организаций и СМИ. Если более 20% годового дохода таковых составляет зарубежное финансирование, они должны будут зарегистрироваться в качестве иностранных агентов и ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях. Правила не коснутся организаций, основанных административными органами, и спортивных федераций.