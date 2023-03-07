Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Документ поддержали 76 депутатов, против проголосовали 13. Еще 61 человек воздержался.
Речь идет о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния». Его в конце февраля вместе с законопроектом «О регистрации иностранных агентов» внесло движение «Сила народа». Это движение основали депутаты, отколовшиеся от правящей партии «Грузинская мечта», которые критикуют евроинтерграцию и призывают не допустить войны с Россией.
Первый законопроект, который был принят в первом чтении, касается только некоммерческих организаций и СМИ. Если более 20% годового дохода таковых составляет зарубежное финансирование, они должны будут зарегистрироваться в качестве иностранных агентов и ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях. Правила не коснутся организаций, основанных административными органами, и спортивных федераций.
Второй законопроект — «О регистрации иностранных агентов» — распространяется также на физических и юридических лиц.
На фоне новостей о поддержке законопроекта парламентом в центре Тбилиси массовые акции протеста. Демонстранты перекрыли проспект Руставели напротив здания парламента. По оценкам СМИ, там находятся около 10 тыс. протестующих.
В акции принимают участие все оппозиционные партии, а также представители крупнейших НПО и ученые. Они выступают против «стигматизации» неправительственных организаций и возможного отказа от евроинтеграции из‑за принятия закона.
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Демонстранты поднимают руки вверх в знак ненасильственного протеста, сообщает Paper Kartuli.
Так принятие законопроекта в первом чтении прокомментировало посольство США в Грузии: «Сегодня черный день грузинской демократии. Принятие парламентом инспирированных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением Грузии к интеграции с Европой и к демократическому развитию страны».