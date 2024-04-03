Более 200 деятелей искусства подписали открытое письмо, в котором назвали развитие искусственного интеллекта «нападением на человеческое творчество». Этот процесс нужно остановить, призывает правозащитная организация Artist Rights Alliance (ARA).
Письмо подписали Билли Айлиш, Джей Бальвин, Imagine Dragons, Стиви Уандер, Ники Минаж, Pearl Jam, Кэти Перри, «Джонас Бразерс», Джон Бон Джови, Джулия Майклз, Райан Теддер и наследники Боба Марли и Фрэнка Синатры. Они отметили, что ИИ может быть во благо, но их послание адресовано тем, кто «использует ИИ для саботажа творчества и препятствования артистам, авторам песен, музыкантам и правообладателям».
В письме конкретно осуждаются компании, использующие чужую музыку без согласия владельца для обучения своих моделей ИИ. «Для многих работающих музыкантов, артистов и авторов песен, которые просто пытаются свести концы с концами, это будет катастрофой. Мы должны защититься от хищнического использования ИИ для кражи голосов и изображений профессиональных артистов <…> и разрушения музыкальной экосистемы», — написали авторы.
В прошлом году Илон Маск выступал за приостановление разработки систем ИИ мощнее GPT-4 на полгода. Авторы письма писали, что современный ИИ «становится конкурентоспособным [человеку] в решении общих задач». Спустя время более 150 глав крупных европейских компаний подписали письмо регуляторам ЕС против чрезмерного регулирования ИИ.