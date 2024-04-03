В письме конкретно осуждаются компании, использующие чужую музыку без согласия владельца для обучения своих моделей ИИ. «Для многих работающих музыкантов, артистов и авторов песен, которые просто пытаются свести концы с концами, это будет катастрофой. Мы должны защититься от хищнического использования ИИ для кражи голосов и изображений профессиональных артистов <…> и разрушения музыкальной экосистемы», — написали авторы.