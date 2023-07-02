Главы крупных компаний выступили против ограничений искусственного интеллекта

Компании, разрабатывающие и внедряющие такие системы, столкнутся с непропорционально высокими затратами на соблюдение требований и рисками ответственности, говорится в письме. Такие ограничения могут привести к уходу компаний из блока, отказу инвесторов от разработки ИИ в Европе и созданию «критического разрыва в производительности» по сравнению с США.