Главы крупных компаний выступили против ограничений искусственного интеллекта

Среди подписантов есть директор Siemens Роланд Буш, сооснователь сервиса для поиска попутчиков Blablacar, глава энергетической Siemens Energy Кристиан Брух, исполнительный и генеральный директора пивоваренной Heineken Мишэль Рэй де Карвалью и Карстен Кнобель и руководитель продовольственной Dr. Oetker Альберт Кристманн.
Также там можно найти главу Renault Луку де Мео, руководителя Danone Антуана де Сен-Аффрика, сооснователя игрового разработчика Ubisoft Ива Гийемо, члена совета директоров Airbus Кэтрин Гуиюар, гендиректора Deutsche Telekom Тимотеуса Хёттгеса, главу гостиничного оператора Accor Себастьяна Базина и многих других.
Европейская комиссия после почти двухлетних препирательств недавно согласовала самый жесткий в мире свод правил в отношении искусственного интеллекта, отмечает FT. Проект закона об искусственном интеллекте будет служить переговорной позицией между государствами-членами и Европейской комиссией.
Компании, разрабатывающие и внедряющие такие системы, столкнутся с непропорционально высокими затратами на соблюдение требований и рисками ответственности, говорится в письме. Такие ограничения могут привести к уходу компаний из блока, отказу инвесторов от разработки ИИ в Европе и созданию «критического разрыва в производительности» по сравнению с США.
«Европа не может позволить себе оставаться в стороне», — говорится в письме. Вместо того чтобы сосредоточить закон на генеративном ИИ и внедрять «жесткое соответствие», регуляторы в Брюсселе должны разработать закон, ограничивающийся «широкими принципами в рамках подхода, основанного на оценке рисков».
Правила рискуют подорвать технологические амбиции блока, а не стимулировать инновации, говорится в письме.
Компании призвали ЕС создать регулирующий орган, состоящий из отраслевых экспертов, который будет следить за выполнением закона по мере развития технологий.
По мнению евродепутата и создателя законопроекта Драгоша Тудораша, подписанты не прочитали текст и реагируют «на стимул нескольких человек». «Жаль, что агрессивное лобби нескольких человек захватывает другие серьезные компании», — сказал он в комментарии Financial Times. По его словам, это подрывает неоспоримое лидерство, которое Европа заняла на глобальном уровне в области регулирования.
Тудораш сказал, что единственные «конкретные» предложения, которые компании выдвинули в письме, — это то, что находится на рассмотрении Европейского парламента: «Процесс определения стандартов под руководством отрасли, управление с участием мнения отрасли за столом переговоров и легкий режим регулирования, требующий прозрачности. Больше ничего».