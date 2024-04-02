Зои Дешанель не согласна, что известные родители помогли ей строить карьеру

«Мой папа — большой творческий ум и очень талантливый человек. Моя мама — великая актриса и очень заботливая женщина. Она тренировала меня, когда у меня не было наставника по актерскому мастерству, она помогала мне, читала со мной строки. <…> У меня было очень много замечательных разговоров о кино и кинопроизводстве с моим отцом», — вспомнила она.