Зои Дешанель не согласна, что известные родители помогли ей строить карьеру

Звезда «500 дней лета» и «Новенькой» Зои Дешанель утверждает, что наличие родителей, работающих в кино и на телевидении, не упростило ее становление в индустрии. Речь о непо-беби (от англ. nepo baby — «ребенок известных родителей») зашла на записи подкаста «The School of Greatness» («Школа величия»).
Отец Зои Калеб Дешанель — известный оператор, работавший над «Патриотом», «Королем Львом», «Джеком Ричером», «Парнями что надо», «Крестным отцом» и «Титаником». Его шесть раз номинировали на премию «Оскар».
Мать Зои Мэри Джо — актриса, которая снималась в «Патриоте», «Твин Пиксе» и «Парнях что надо». Ее сестра Эмили Дешанель появлялась в «Человеке-пауке-2».
«Это забавно, потому что люди видят кумовство, а я не согласна. Мой отец — оператор. Никто не получит работу, просто потому что их отец — оператор. Это определенно не так», — сказала Дешанель. Однако актриса признает, что взросление в такой семье сопровождалось «творческой помощью».
«Мой папа — большой творческий ум и очень талантливый человек. Моя мама — великая актриса и очень заботливая женщина. Она тренировала меня, когда у меня не было наставника по актерскому мастерству, она помогала мне, читала со мной строки. <…> У меня было очень много замечательных разговоров о кино и кинопроизводстве с моим отцом», — вспомнила она.
В марте стало известно, что Дешанель сыграет главную роль в романтической комедии «Мерв». В минувшем году Дешанель появилась в шоу «Что я ем?».