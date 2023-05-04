HBO Max выпустит шоу «Что я ем?» с Зои Дешанель. Трейлер появился в сети

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер шоу «Что я ем?» («What Am I Eating?») c актрисой Зои Дешанель, известной по фильму «500 дней лета» и сериалу «Новенькая».
В проекте Дешанель будет искать ответы на вопросы, из чего состоят и как попадают на наши столы привычные продукты, а также как правильно их использовать. Актриса попытается выяснить, какое масло использовать для каких целей, как долго можно хранить фрукты и стоит ли покупать органические продукты.
Шоу будет состоять из шести эпизодов, в которых Дешанель и ее собеседники займутся развенчание мифов о еде. В проекте примут участия эксперты в кулинарии и сельском хозяйстве. Среди участников заявлены — Карлос Паризи, Софи Роу, Дариани Сантана, Кевин Карри и Паола Валдес.
Первая серия «Что я ем?» расскажет о потреблении жиров. Вторая будет посвящена фруктам, третья — злакам и полезным завтракам. а четвертая — крупам. Оставшиеся эпизоды сфокусируются на шоколаде и овощах.
Шоу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 23 мая.