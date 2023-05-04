HBO Max выпустит шоу «Что я ем?» с Зои Дешанель. Трейлер появился в сети

В проекте Дешанель будет искать ответы на вопросы, из чего состоят и как попадают на наши столы привычные продукты, а также как правильно их использовать. Актриса попытается выяснить, какое масло использовать для каких целей, как долго можно хранить фрукты и стоит ли покупать органические продукты.