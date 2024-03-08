Зои Дешанель сыграет главную роль в ромкоме «Мерв»

Американская актриса Зои Дешанель, известная по фильму «500 дней лета» и сериалу «Новенькая», сыграет главную роль в романтической комедии «Мерв». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит Джессика Суэйл («Страна солнца», «Прелести главной героини») по сценарию Линдси Стюарт и Дейна Кларка. Проект выпустит студия Amazon MGM, продюсерами выступят Мэтт Баэр и Рома Дауни.
Фильм расскажет о бывших возлюбленных, которые узнают, что их общая собака страдает от депрессии после их расставания. Пара решает отправиться в совместный отпуск во Флориду, чтобы поднять настроение псу.
Кто станет партнером Дешанель в картине, неизвестно. Также пока неясно, когда и где пройдут съемки ромкома.
В минувшем году Дешанель появилась в шоу «Что я ем?» на стриминговом сервисе HBO Max. Актриса занялась в нем развенчанием мифов о еде. Она решила выяснить, из чего состоят, как попадают на наши столы привычные продукты и как их правильно использовать.