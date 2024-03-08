Зои Дешанель сыграет главную роль в ромкоме «Мерв»

В минувшем году Дешанель появилась в шоу «Что я ем?» на стриминговом сервисе HBO Max. Актриса занялась в нем развенчанием мифов о еде. Она решила выяснить, из чего состоят, как попадают на наши столы привычные продукты и как их правильно использовать.