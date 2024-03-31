«Оппенгеймер» подвергался критике за отсутствие в фильме Японии и ее трагического опыта. Режиссер Спайк Ли задавался вопросом, почему Нолан не показал влияние ядерных бомбардировок на японскую общественность, а сам фильм сосредоточен исключительно на американской стороне событий. Однако некоторые кинокритики считают, что в этом и заключалась задумка постановщика: показать произошедшее исключительно глазами американского общества, которое узнало о сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомбах по радио, как и Оппенгеймер.