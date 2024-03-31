В кинотеатрах Японии состоялась премьера фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который получил главную награду премии «Оскар». Ленту о создателе атомной бомбы, которую военные США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки и убили сотни тысяч человек, в стране встретили прохладно.
Неоднозначной реакцией на «Оппенгеймера» поделился мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи: «С позиции [истории] города ужас ядерного оружия не был достаточно показан. Фильм сняли для того, чтобы подтвердить вывод, что атомную бомбу использовали для спасения жизней американцев».
Сцену бомбардировки городов желал увидеть и председатель Группы жертв взрывов Тосиюки Мимаки, который пережил атаку в Хиросиме в возрасте трех лет. Однако история физика Роберта Оппенгеймера его очаровала, признался он. «О чем думали японцы, совершая нападение на Перл-Харбор, начиная войну, на победу в которой они никогда не могли надеяться», — сказал пожилой мужчина с грустью в голосе.
По мнению уроженца Хиросимы, «Оппенгеймер» получился потрясающим и заслуженно удостоился «Оскара». В то же время он отметил, что Нолан «изображает атомную бомбу таким образом, что, кажется, восхваляет ее», поэтому людям «может быть трудно смотреть его».
Житель Нагасаки Коичи Такешита не согласен, что авторы фильма превозносят оружие массового поражения. «Последний взгляд Оппенгеймера в фильме был наполнен болью. В этом взгляде было либо сожаление, потому что именно он придумал атомную бомбу, либо он не знал, что делать, и оттого испытывал грусть из‑за гибели десятков тысяч людей», — сказал он.
«Оппенгеймер» подвергался критике за отсутствие в фильме Японии и ее трагического опыта. Режиссер Спайк Ли задавался вопросом, почему Нолан не показал влияние ядерных бомбардировок на японскую общественность, а сам фильм сосредоточен исключительно на американской стороне событий. Однако некоторые кинокритики считают, что в этом и заключалась задумка постановщика: показать произошедшее исключительно глазами американского общества, которое узнало о сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомбах по радио, как и Оппенгеймер.
Прошлым летом в твиттере разгорелась дискуссия об «Оппенгеймере». Пользователи также были недовольны тем, что Нолан не показал ни последствий ядерных испытаний для американцев, ни бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Однако нашлись и те, кто встал на сторону режиссера.