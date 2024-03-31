С 1 апреля туристы в Петербурге начнут платить 100 рублей в сутки

Сегодня в 11:49
Фото: Ant Rozetsky/Unsplash

С 1 апреля с совершеннолетних туристов в Петербурге начнут взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Закон об этом в июле 2023 года подписал губернатор города Александр Беглов.

Сбор в экспериментальном порядке действует с 1 октября 2023-го по 31 декабря 2024 года, но до завтрашнего дня составляет ноль рублей. 100 рублей будут взимать вместе с платой за проживание в отеле, гостинице или санатории.

На сайте администрации Петербурга уточняется, что жители города с временной регистрацией также облагаются налогом. «Временная регистрация по месту пребывания не является основанием для освобождения от уплаты курортного сбора, ведь постоянное проживание зарегистрировано не на территории Санкт‑Петербурге», — говорится там.

От уплаты освобождаются жители, у которых в трудовом договоре местом работы указан Петербург, а также живущие в общежитиях во время учебы студенты, следует с сайта города.

Предполагается, что вырученные средства направят на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры Петербурга. За неуплату полагается штраф до 2000 рублей.

От уплаты курортного сбора освобождена 21 льготная категория граждан, в том числе ветераны, инвалиды 1-й и 2-й групп, студенты вузов Петербурга, члены многодетных семей. Ознакомиться с льготами можно здесь.

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