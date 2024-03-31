С 1 апреля туристы в Петербурге начнут платить 100 рублей в сутки

На сайте администрации Петербурга уточняется, что жители города с временной регистрацией также облагаются налогом. «Временная регистрация по месту пребывания не является основанием для освобождения от уплаты курортного сбора, ведь постоянное проживание зарегистрировано не на территории Санкт‑Петербурге», — говорится там.