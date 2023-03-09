АТОР: в 2023-м туристы могут принести в казну Петербурга до 500 млн рублей за счет курортного сбора

В 2023 году гости Петербурга могут принести в казну города за счет курортного сбора 400-500 млн рублей, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Его цитирует ТАСС.
Петербургский бюджет в текущем году составит 1 трлн 49 млрд рублей. Таким образом, сбор составит 0,04-0,05% доходов.
Курортный сбор в Петербурге в экспериментальном порядке могут ввести с 1 августа — уже разработан соответствующий законопроект.
Величина сбора — 100 рублей за сутки проживания. Плательщиками будут лица старше 18 лет, проживающие в объектах размещения (гостиницах или других помещениях, пригодных для временного проживания) более 24 часов.
В Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, где уже ведется эксперимент, сбор составляет от 10 до 50 рублей за сутки пребывания. За неуплату грозит административный штраф от 500 до 2000 рублей.
В 2018–2021 годах (это последние доступные данные) в Алтайском крае инициатива принесла 115,6 млн рублей, в Краснодарском — 538,1 млн, в Ставропольском — 904,5 млн.