Отели Египта добавили опцию посещения отдельных ресторанов на фоне обсуждения отмены «все включено»

Сегодня в 08:58
Фото: Nathan Powers/Unsplash

Отелям Египта позволят оставить стандарт «все включено», но они могут внести «небольшие изменения» в обслуживание постояльцев. Об этом РИА «Новости» рассказал глава управления по туризму республики Амр Элькади.

Многие египетские отели добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte, поделился он. «Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать», — пояснил Элькади.

По его словам, формат питания A la carte позволяет сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола. «В арабском языке мы называем это „харам“ (с арабского — „запрет“). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду», — заявил Элькади.

В декабре 2023 года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны. Представители туриндустрии предлагают это не первый год.

В прошлом году «все включено» и «ультра все включено» появились в российских отелях. Стандарт разработал Ростуризм.

Подробности по теме
ООН: ежедневно в мусор выбрасывается миллиард порций еды, в то время как 730 млн человек голодают
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами