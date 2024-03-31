Отели Египта добавили опцию посещения отдельных ресторанов на фоне обсуждения отмены «все включено»

В декабре 2023 года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны. Представители туриндустрии предлагают это не первый год.