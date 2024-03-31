Отели Египта добавили опцию посещения отдельных ресторанов на фоне обсуждения отмены «все включено»

Отелям Египта позволят оставить стандарт «все включено», но они могут внести «небольшие изменения» в обслуживание постояльцев. Об этом РИА «Новости» рассказал глава управления по туризму республики Амр Элькади.
Многие египетские отели добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte, поделился он. «Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать», — пояснил Элькади.
По его словам, формат питания A la carte позволяет сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола. «В арабском языке мы называем это „харам“ (с арабского — „запрет“). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду», — заявил Элькади.
В декабре 2023 года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны. Представители туриндустрии предлагают это не первый год.
В прошлом году «все включено» и «ультра все включено» появились в российских отелях. Стандарт разработал Ростуризм.