Лиззо намерена уйти из музыкальной индустрии

Она продолжила: «Я постоянно сталкиваюсь с ложью, которую говорят обо мне ради влияния и мнений… каждый раз становлюсь объектом шуток из‑за моего внешнего вида… К моей персоне придираются люди, которые меня не знают и не уважают мое имя. Я не подписывалась на это дерьмо — я ухожу».