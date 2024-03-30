Лиззо намерена уйти из музыкальной индустрии

Лиззо заявила об уходе из музыкальной индустрии. Она оставила эмоциональный пост в своем инстаграме*.
Артистка не стала уточнять, перестанет ли она выпускать песни или только прекратит выступления. Однако понятно, что ее волнуют сообщения критиков и хейтеров в соцсетях.
«Все, чего я хочу, — это писать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать немного лучше, чем он был. Но мне начинает казаться, что меня здесь совсем не хотят видеть», — написала Лиззо.
Она продолжила: «Я постоянно сталкиваюсь с ложью, которую говорят обо мне ради влияния и мнений… каждый раз становлюсь объектом шуток из‑за моего внешнего вида… К моей персоне придираются люди, которые меня не знают и не уважают мое имя. Я не подписывалась на это дерьмо — я ухожу».
Певица столкнулась с волной критики и фэтфобии после того, как в четверг она решила выступить на предвыборном мероприятии президента США Джо Байдена.
Некоторые поклонники раскритиковали поступок Лиззо, ведь Байден поддержал Израиль в проведении военной операции в Газе.
«Зачем ты заключаешь грязные сделки с „демократами“? Ты правда хочешь свзязываться с дьяволом? Дьяволу никогда не победить», — пишет пользовательница под прошлым постом певицы.
«Ты выступаешь перед убийцей Джо?» — спрашивает артистку другой.
«Очень разочарован вашей позицией, поощряющей геноцид», — написал один из комментаторов.
Консервативные комментаторы осудили кампанию Байдена за выбор артистки для выступления на фоне обвинений в бодишейминге и сексуальных домогательствах, выдвинутых против нее ее бэк-танцорами в судебном иске, поданном в августе прошлого года. Лиззо называла эти обвинения «возмутительными» и «ложными».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.