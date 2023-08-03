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Лиззо впервые прокомментировала обвинения в харассменте

Семён Гудошников
Сегодня в 19:09

Лиззо опубликовала в инстаграме* пост, где впервые прокомментировала обвинения в харассменте и унижениях, выдвинутые против нее ее бывшими танцовщицами. Заявления экс-сотрудниц она назвала ложными и «слишком возмутительными, чтобы молчать».

«Я очень открыта в своей сексуальности и самовыражении, но я не могу принять или позволить людям использовать эту открытость и выставить меня тем, кем я не являюсь. Нет ничего, к чему я отношусь более серьезно, чем к уважению, которого мы заслуживаем как женщины. Я знаю, каково это — ежедневно испытывать стыд за свое тело, и абсолютно никогда не стала бы критиковать или увольнять сотрудников из‑за их веса», — написала она.

Лиззо отметила, что «эти сенсационные истории исходят от бывших сотрудников, которые уже публично признались, что их поведение на гастролях было неуместным и непрофессиональным». Она добавила, что в ее намерения «никогда не входило заставлять кого‑либо чувствовать себя некомфортно или чувствовать, что его не ценят как важную часть команды».

Об иске, который бывшие участницы подтанцовки Лиззо подали в Верховный суд Лос-Анджелеса, стало известно несколько дней назад. Танцовщицы утверждают среди прочего, что певица отвела их в стриптиз-клуб, не предупредив о специфике заведения, а в нем заставила прикасаться к голым артистам. Одна из истиц говорит, что Лиззо прикасалась к ее груди. Другая уверяет, что артистка критиковала ее за лишний вес, а потом уволила из‑за того, что она записала совещание команды на телефон.

Кинематографистка София Нали Эллисон поддержала бывших участниц подтанцовки. Она сказала, что собиралась в 2019 году снимать документальный фильм о Лиззо, но была вынуждена покинуть проект из‑за неуважительного отношения звезды. По словам Эллисон, Лиззо была «высокомерна, зациклена на себе и недобра». Бейонсе убрала имя Лиззо из текста своей песни из‑за обвинений артистки в харассменте.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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