Лиззо впервые прокомментировала обвинения в харассменте

«Я очень открыта в своей сексуальности и самовыражении, но я не могу принять или позволить людям использовать эту открытость и выставить меня тем, кем я не являюсь. Нет ничего, к чему я отношусь более серьезно, чем к уважению, которого мы заслуживаем как женщины. Я знаю, каково это — ежедневно испытывать стыд за свое тело, и абсолютно никогда не стала бы критиковать или увольнять сотрудников из‑за их веса», — написала она.