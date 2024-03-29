Рост рынка одежды из секондов обогнал обычные магазины в 2023 году

Вчера в 21:55
Фото: David Dvořáček/Unsplash

Рост рынка секонд-хендов стал в три раза быстрее общего рынка торговли одеждой в прошлом году, передает WWD данные маркетплейса с б/у-вещами ThredUp. Показатели рынка секондов увеличились на 18% в сравнении с 2022 годом.

Торговый оборот одежды и аксессуаров из секонд-хендов в прошлом году составил 197 млрд долларов. К 2028 году ему прогнозируют рост до 350 млрд. Гендиректор ThredUp Джеймс Рейнхарт заявил, что одежда из секондов все чаще пользуется популярностью у покупателей.

60% опрошенных признались, что чувствуют «наибольшую отдачу от затраченных средств» при покупке в секонд-хендах. 55% респондентов уверены, что продолжат закупку там, если денег у них больше не станет.

По данным ThredUp, рынок б/у-вещей в США в 2023 году вырос на 11%, до 43 млрд долларов — это в семь раз быстрее рынка обычной одежды.

В 2021 году ThredUp дебютировал на бирже. Тогда стартап не приносил прибыли, но руководство надеялось, что инвесторы вместо этого обратят внимание на рост рынка секонд-хенд-одежды.

Подробности по теме
15 селективных секонд-хендов Петербурга на любой вкус и кошелек
Подробности по теме
«Символизирую бедность»: пользователи твиттера делятся лучшими луками из секонд-хендов
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами