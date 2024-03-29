Рост рынка одежды из секондов обогнал обычные магазины в 2023 году

Рост рынка секонд-хендов стал в три раза быстрее общего рынка торговли одеждой в прошлом году, передает WWD данные маркетплейса с б/у-вещами ThredUp. Показатели рынка секондов увеличились на 18% в сравнении с 2022 годом.
Торговый оборот одежды и аксессуаров из секонд-хендов в прошлом году составил 197 млрд долларов. К 2028 году ему прогнозируют рост до 350 млрд. Гендиректор ThredUp Джеймс Рейнхарт заявил, что одежда из секондов все чаще пользуется популярностью у покупателей.
60% опрошенных признались, что чувствуют «наибольшую отдачу от затраченных средств» при покупке в секонд-хендах. 55% респондентов уверены, что продолжат закупку там, если денег у них больше не станет.
По данным ThredUp, рынок б/у-вещей в США в 2023 году вырос на 11%, до 43 млрд долларов — это в семь раз быстрее рынка обычной одежды.
В 2021 году ThredUp дебютировал на бирже. Тогда стартап не приносил прибыли, но руководство надеялось, что инвесторы вместо этого обратят внимание на рост рынка секонд-хенд-одежды.