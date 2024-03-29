Рост рынка одежды из секондов обогнал обычные магазины в 2023 году

Торговый оборот одежды и аксессуаров из секонд-хендов в прошлом году составил 197 млрд долларов. К 2028 году ему прогнозируют рост до 350 млрд. Гендиректор ThredUp Джеймс Рейнхарт заявил, что одежда из секондов все чаще пользуется популярностью у покупателей.