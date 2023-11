15 селективных секонд-хендов Петербурга на любой вкус и кошелек

До того как заняться винтажом, Анна Вас успела поработать и журналисткой, и стилисткой, и шопинг-консультанткой. В ее магазине Old Baby Vintage, как и в ее гардеробе, — полная эклектика: советский винтаж и обожаемые Анной вещи фабрики «Большевичка» соседствуют с огромными шубами всех цветов, традиционными японскими кимоно, кастомными вещами с принтами-манифестами, платьями разных фасонов и расшитыми юбками. Не так давно проект расширился: в Old Baby Vintage приходим за сложносочиненной красотой, а в Save the Rave — за готикой и луками для рейва на заброшенном заводе.