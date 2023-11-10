15 селективных секонд-хендов Петербурга на любой вкус и кошелек

«Пиф-паф Supershop»
наб. канала Грибоедова, 31
Формально комиссионный магазин, а на деле скорее концепт-стор авангардных брендов против импульсивных покупок и агрессивного маркетинга. Поэтому здесь не найти фаст-фэшн, а только редкие или уже архивные вещи от Maison Margiela, Dries Van Noten, Rick Owens, Comme des Garçons, Helmut Lang, Balenciaga, Céline и Gucci, которые составят базу гардероба на годы вперед. В числе новинок ежедневно пополняющегося каталога — ремень от Roma Uvarov с расшитой бисером кукольной головой и костюмы от закрывшегося в 2020 году бренда Александра Терехова.
Адрес
наб. канала Грибоедова, 31
Винтажный проект, где бренды отобраны тщательно и вручную, меняет представление о повседневной одежде и доказывает, что качественные вещи могут стоить недорого. В двух петербургских магазинах (и одном московском!) прячутся разномастные вощеные куртки Barbour, костюмы-двойки от YSL и Hugo Boss, архивные бомберы от Tommy и Burberry, трушные косухи и внушительная коллекция мерчевых футболок от секретного поставщика. Все это лучше рассматривать на сайте или в соцсетях. Подписи к вещам в стиле «Кожаная куртка Orvis суровых взглядов, но добрых намерений. Напоминает рукопожатие отца и улыбку матери» — отдельный вид искусства.
Адрес
Пушкинская, 11; Казанская, 26/27
На первых порах команда магазина, ведущего свой отчет с 2017 года, возила вещи исключительно из Норвегии — этой стране фьордов FjordCloth обязан своим названием. Позже проект расширил географию, обзаведясь поставщиками в Англии, Германии и других странах. Здесь можно собраться в поход, найдя Berghaus или The North Face, выбрать для офиса классический свитер Lyle & Scott и рубашку из премиум-хлопка Ralph Lauren, обзавестись винтажной джинсовой курткой или легендарными 501 Levi’s 2000-х годов — прямиком из Мехико и США.
Адрес
Чехова, 8
Многолетний винтажный проект трех друзей-единомышленников появился в 2015 году из интереса к поиску отборных, качественных и именитых вещей. Теперь команда выросла до девяти человек, а выступающий примерно в одной весовой категории с Kostrov Store и FjordCloth. Stock & Vintage магазин отличают редкие стеганые Barbour International в ярко-розовом цвете, архивные платья Vivienne Westwood с «дикими узорами», петчворк-худи и другие находки по цене от 3 до 15 тыс. рублей.
Адрес
Жуковского, 2
Девиз Ambar Vintage Co. — «Старое становится новым». Команда магазина — поклонники эстетичной одежды из разных эпох, будь то милитари, спецовка или аутдор. От первых им достались куртки американской армии M65, как у героя Роберта Де Ниро в «Таксисте», и настоящие матроски, как на фото «Поцелуй на Таймс-сквер». От вторых — комбинезоны и рабочие брюки из сатина. От третьих — скандинавские походные рюкзаки и виниловые плащи-дождевики, бельгийские балаклавы и датские флисовые рубашки. Все позиции можно и нужно миксовать друг с другом.
Адрес
Гороховая, 55
Old Baby Vintage и Save the Rave
@old_baby_vintage и @save_the__rave
До того как заняться винтажом, Анна Вас успела поработать и журналисткой, и стилисткой, и шопинг-консультанткой. В ее магазине Old Baby Vintage, как и в ее гардеробе, — полная эклектика: советский винтаж и обожаемые Анной вещи фабрики «Большевичка» соседствуют с огромными шубами всех цветов, традиционными японскими кимоно, кастомными вещами с принтами-манифестами, платьями разных фасонов и расшитыми юбками. Не так давно проект расширился: в Old Baby Vintage приходим за сложносочиненной красотой, а в Save the Rave — за готикой и луками для рейва на заброшенном заводе.
Адрес
пер. Антоненко, 5; Правды, 12
Если душа требует экспериментов, в этом уже шесть лет помогает «Желтая вешалка» — винтажка в туристическом шопинг-центре неподалеку от барной улицы Некрасова. Отсюда уходят, полностью сменив аутфит на шерстяной костюм, велосипедный рашгард и лоферы из Англии — или килт, харрингтон и броги, дополнив их поясной сумкой и даже носками. Здесь можно найти почти викторианские платья в пол с рюшами и завязками. А если захочется добавить красок серой осени — забрать с собой яркие комбезы, куртки и анораки, цвета и детали которых заставляют сердечко биться быстрее.
Адрес
Жуковского, 39
Off
@off_vintage
Алексей Ешин и Екатерина Нехорошева — настоящие «крестные родители» петербургского секонд-селекта. Они одними из первых подружили старую моду с новой, участвуя в коллаборациях с локальными брендами Osome2some и Sasha & Pasha, одели группы «Аквариум» и Motorama, помогали создавать образы художнику Владу Мамышеву-Монро и основательнице Музея современного искусства «Гараж» Даше Жуковой. Селекция Off — наглядный исторический срез моды прошлого века: здесь можно найти аутентичные советские крепдешиновые платья, тирольские юбки, фраки или платья new look, создать рокабилли-стиль, одеться в духе диско семидесятых или олдскула девяностых.
Адрес
наб. реки Мойки, 67, БЦ «Красный мост»
Основанный петербуржцем Александром Ваниным селективный магазин не просто секонд-хенд, а настоящий модный товарищ, потому что «одежда твой друг, кент из вторых рук». Задача Second Kent — дать покупателям то, что когда‑то искал сам Александр, — персональный и ни на что не похожий образ. В подборке — винтажные вещи как от брендов вроде Burberry, Max Mara и Ralph Lauren, так и ставшие по-петербургски классическими ноунейм-плащи. А еще Ванин занимается кастомизацией. Правило, которым он руководствуется: «Хочу, чтобы вещь купили не потому, что это когда‑то было платье Dior, а потому, что она действительно классная».
Адрес
Ломоносова, 10
Проект Recyclable Clothes не просто продвигает идею вторичного потребления, а предлагает новую культуру коммуникации людей — через стиль и моду. Основатели ReClo вдохновились финской моделью магазина, где каждый человек легко может дать вторую жизнь любимым вещам, и создали свое экологичное ресейл-пространство. Здесь можно арендовать рейл и выставить на продажу как массмаркет вроде Zara и COS, так и изделия люксового сегмента из своей гардеробной — на 7, 14 или 30 дней.
Адрес
Кадетская линия, 31; наб. канала Грибоедова, 74
Неочевидный секонд-хенд в полуподвальном помещении, где можно найти Dr.Martens прямиком из Англии (с вами обязательно подискутируют о качестве современных и локализованных «мартов»), Wrangler из плотного денима или казаки из кожи — чистый Техас. В «клубе любителей хорошей и качественной одежды» — так позиционирует себя магазин — не отдают предпочтения определенной категории покупателей: мужские, женские и детские вещи представлены здесь в равных количествах.
Адрес
Звенигородская, 14
Главное событие из мира винтажа в Петербурге — традиционная гаражная распродажа в «Севкабель Порту». Раз в сезон здесь собираются как магазины, так и люди с большим гардеробом и желанием его разгрузить, привозя с собой почти все: от одежды и аксессуаров до книг и мебели. Трехдневный фестиваль всего красивого разворачивается под аккомпанемент диджей-сетов и еды от гастрорезидентов общественного пространства. Ближайшая и последняя в этом году «гаражка» пройдет с 1 по 3 декабря.
Адрес
«Севкабель Порт»
Все экстрапетербургское собрано здесь: «Спасибо!» не заказывает вещи у поставщиков, а обращается к горожанам, которые делятся с сетью винтажными и часто брендовыми вещами — для этого на улицах установлены специальные боксы. Это буквально комбинат по производству стиля, не забывающий о добрых делах: петербуржцы сдают свои вещи, сотрудники проекта их сортируют, распределяют и продают, отправляя вырученные деньги в благотворительные фонды. В перерывах между вещевой рутиной «Спасибо!» устраивает День доброй тыквы в пользу фондов помощи диким животным или призывает утилизировать вещи бывших красиво — отдав их 14 февраля тем, кто в этом действительно нуждается.
Напоследок мы оставили бриллиант, от которого нас всячески предостерегали бабушки и мамы, еще помнящие советское прошлое, — настоящий комиссионный магазин. Гилти-плежа и находка, которой не хочется делиться с друзьями, то, что круче пресловутой «Уделки», взвинтившей цены еще лет десять назад. Здесь можно найти натуральную винтажную шубу как у Кэрри Брэдшоу — за 3 000 рублей. Кожаную сумку-багет в стиле Jacquemus и настоящие архивные босоножки Miu Miu — за 300 рублей. Пушистую и блестящую накидку от 12 Storeez — за 600. Ассортимент обновляется ежедневно — и так же ежедневно советуем совершать в «Добро» паломничество. Только мы вам об этом не говорили!
Адрес
Садовая, 42; Богатырский просп., 5/1