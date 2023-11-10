15 селективных секонд-хендов Петербурга на любой вкус и кошелек

Напоследок мы оставили бриллиант, от которого нас всячески предостерегали бабушки и мамы, еще помнящие советское прошлое, — настоящий комиссионный магазин. Гилти-плежа и находка, которой не хочется делиться с друзьями, то, что круче пресловутой «Уделки», взвинтившей цены еще лет десять назад. Здесь можно найти натуральную винтажную шубу как у Кэрри Брэдшоу — за 3 000 рублей. Кожаную сумку-багет в стиле Jacquemus и настоящие архивные босоножки Miu Miu — за 300 рублей. Пушистую и блестящую накидку от 12 Storeez — за 600. Ассортимент обновляется ежедневно — и так же ежедневно советуем совершать в «Добро» паломничество. Только мы вам об этом не говорили!