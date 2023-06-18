«Символизирую бедность»: пользователи твиттера делятся лучшими луками из секонд-хендов

В репостах оригинального твита сам собой запустился целый флешмоб, в котором твиттеряне демонстрируют свои покупки из секонд-хендов. Под заголовком «символизирую бедность» они делятся оригинальными луками, смеются над завистниками, а также обращают внимание на экологичное потребление.