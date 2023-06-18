«Символизирую бедность»: пользователи твиттера делятся лучшими луками из секонд-хендов

В твиттере разгорелся спор об одежде из секонд-хендов. Также он послужил поводом для флешмоба, в котором пользователи делятся своими луками в лучших вещах из таких магазинов.
Поводом для дискуссии стал виральный твит пользовательницы под ником @ShirinDubanaeva. В посте девушка удивляется, как такому большому числу людей может нравиться одежда из секонд-хендов, которая у нее ассоциируется с бедностью.
В ответах сразу же нашлось множество поклонников осознанного потребления. По их мнению, в секонд-хенде несложно найти оригинальную одежду в хорошем состоянии, включая винтажные и дизайнерские вещи. Причем аналогичные предметы гардероба из массмаркета не всегда так хороши.
А еще оказалось, что запустившая тренд женщина далеко не эксперт в одежде.
В репостах оригинального твита сам собой запустился целый флешмоб, в котором твиттеряне демонстрируют свои покупки из секонд-хендов. Под заголовком «символизирую бедность» они делятся оригинальными луками, смеются над завистниками, а также обращают внимание на экологичное потребление.
Некоторым даже удается найти в таких магазинах настоящие дизайнерские вещи от больших модных домов. По их мнению, в таких находках точно нет ничего стыдного.
Поэтесса Даша Серенко признана в России иностранным агентом.
Из других популярных флешмобов в социальной сети коротких сообщений мы узнали самые большие страхи пользователей и их реакцию на главный сюжетный поворот в «Сумерках».