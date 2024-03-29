Петербургского депутата Бориса Вишневского* внесли в реестр иноагентов

Вишневский известен случаем появления его «двойников» на выборах в заксобрание Петербурга 2021 года. Тогда двое других кандидатов — депутаты Виктор Быков и Алексей Шмелев — сменили имена и фамилии, став Борисом Ивановичем и Борисом Геннадьевичем Вишневскими. Для фотографий на избирательных участках они сделали схожие с «оригиналом» бороды и прически.