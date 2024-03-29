Петербургского депутата Бориса Вишневского* внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов, добавив в него двух людей и две организации. Одним из них стал депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский*.
Вместе с Вишневским в список включили адвоката Вадима Прохорова*, представлявшего интересы Бориса Немцова и Ильи Яшина*, и правозащитный проект «Первый отдел»*. Из реестра исключили негосударственное образовательное учреждение «Академия по правам человека», занимавшееся повышением квалификации, в связи с ликвидацией.
Ведомство утверждает, что Вишневский «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках иностранных СМИ» и иноагентов, а также выступал против военной спецоперации РФ на территории Украины, создавал материалы иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о политике российских властей.
Вишневский намерен обжаловать статус иноагента. Решение министерства он назвал незаконным и неправомерным.
Прохоров, как отметил Минюст, управляет фондом из списка иноагентов. А «Первый отдел» делился сведениями по «оказанию финансовой поддержки Украине» и признанным нежелательными в РФ организациям, а также сотрудничает с иноагентами, говорится на сайте ведомства.
Вишневский известен случаем появления его «двойников» на выборах в заксобрание Петербурга 2021 года. Тогда двое других кандидатов — депутаты Виктор Быков и Алексей Шмелев — сменили имена и фамилии, став Борисом Ивановичем и Борисом Геннадьевичем Вишневскими. Для фотографий на избирательных участках они сделали схожие с «оригиналом» бороды и прически.
* Борис Вишневский, Вадим Прохоров, Илья Яшин, «Первый отдел» внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.