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Один из «двойников» Бориса Вишневского вернул себе настоящее имя после выборов

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:10

«Двойник» лидера фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, депутат Виктор Быков вернул себе настоящие имя и фамилию после выборов. Об он рассказал в интервью «Закс.ру».

По словам Быкова, что он самостоятельно решил поменять свои данные и никто не заставлял его делать это.

«Когда депутаты только критикуют, что все плохо в нашем городе и в нашей стране, — для меня это удивительно. Поэтому я решение принял поменять свои данные, чтобы показать, что, кроме критиков, есть еще другие люди, которые могут что‑то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив», — сказал он.

Депутат отметил, что знал о минимальных шансах на выборах, но все равно решил «принципиально поддержать руководство города и политическую власть в стране».

Быков также заявил, что специально отрастил бороду и изменил прическу, чтобы копировать Вишневского и «в какой‑то мере пошутить».

5 сентября Борис Вишневский рассказал, что на выборах в заксобрание Петербурга депутаты Виктор Быков и Алексей Шмелев сменили имена и фамилии, став Борисом Ивановичем и Борисом Геннадьевичем Вишневскими. Для фотографий на избирательных участках «двойники» также сделали бороду и прическу, как у лидера фракции «Яблоко».

На плакате Шмелев находится слева, Быков — по центру, Вишневский — справа.

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