В выборах в Петербурге будут участвовать сразу три Бориса Вишневских. Один из них настоящий

Кандидаты-двойники на предстоящих выборах в заксобрание Петербурга, сменившие в июле имена на «Борис Вишневский», сделали себе прическу и бороду на фотографиях для избирательных участков. Об этом рассказал в твиттере депутат заксобрания и кандидат от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

На плакате только третий слева, Борис Лазаревич Вишневский, настоящий. Остальные два кандидата с отчествами «Иванович» и «Геннадьевич» по паспорту имели другие имена. Теперь же они скопировали внешний вид Вишневского.