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В выборах в Петербурге будут участвовать сразу три Бориса Вишневских. Один из них настоящий

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:15

Кандидаты-двойники на предстоящих выборах в заксобрание Петербурга, сменившие в июле имена на «Борис Вишневский», сделали себе прическу и бороду на фотографиях для избирательных участков. Об этом рассказал в твиттере депутат заксобрания и кандидат от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

На плакате только третий слева, Борис Лазаревич Вишневский, настоящий. Остальные два кандидата с отчествами «Иванович» и «Геннадьевич» по паспорту имели другие имена. Теперь же они скопировали внешний вид Вишневского.

Как отмечает «Фонтанка», на других фотографиях Виктор Быков (Борис Иванович Вишневский) гладко выбрит, а его волосы покрывают голову полностью. Закон не запрещает кандидатам предоставлять обработанные фотографии.

4 августа территориальная избирательная комиссия не допустила Бориса Вишневского из «Яблока» до участия в выборах, объяснив это ошибками в документах. Городская комиссия отменила решение и вернула его обратно.

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