Студентам МГУ показали «Бесогона». Никита Михалков рассказал им о войне против сатанизма

Студентов МГУ освободили от пар, чтобы они пришли на конференцию с участием Никиты Михалкова. Об этом пишут «Осторожно, новости» и журнал для студентов «Гроза» со ссылкой на читателей.
Конференция организована юрфаком МГУ вместе с Московской академией СК, ее название — «Геноцид: вызовы современности». Среди заявленных тем: «Уроки Нюрнбергского процесса», «Геноцид советского народа во время ВОВ» и «Геноцид современности».
В ходе мероприятия учащимся показали на большом экране выпуск передачи «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова. В нем режиссер размышляет о фашизме, фейках, иноагентах, «Новой газете», западном финансировании оппозиционных изданий и «Шанинки».
В выпуске Михалков называет «Новую» — газетой, «никогда не написавшей ничего хорошего про свою страну». Он также обвиняет издание в публикации «более ста фейковых статей, в которых доказывается, что малайзийский боинг сбили русские». По мнению режиссера, в действиях журналистов «Новой газеты» нет никакой смелости, поскольку они якобы точно знают, что им за статьи ничего не будет.
Перед студентами Михалков выступил и вживую. Он заявил, что «общество, часть которого проливает кровь, воюет не только за свою страну, а воюет за человеческое существование, воюет против сатанизма глобально, а другая часть либо не знает про это, либо не хочет знать про это, либо мешает тем, кто проливает кровь, саботирует».
Также на мероприятии выступили министр юстиции Константин Чуйченко, директор Федеральной службы контрразведки Сергей Степашин и депутатка Ирина Яровая. Последняя сообщила о подготовке законопроекта, который предполагает ответственность за русофобию.