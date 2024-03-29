Студентам МГУ показали «Бесогона». Никита Михалков рассказал им о войне против сатанизма

Перед студентами Михалков выступил и вживую. Он заявил, что «общество, часть которого проливает кровь, воюет не только за свою страну, а воюет за человеческое существование, воюет против сатанизма глобально, а другая часть либо не знает про это, либо не хочет знать про это, либо мешает тем, кто проливает кровь, саботирует».