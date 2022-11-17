Суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении малазийского «Боинга»

Суд в Гааге признал виновными по делу о крушении малазийского Boeing в 2014 году в Донбассе трех фигурантов — Игоря (Стрелкова) Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Всех их приговорили к пожизненному лишению свободы. Четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, оправдан, сообщает ТАСС.
Дубинский, по версии суда, был инициатором перевозки «Бука», а Харченко помогал ему при транспортировке. Гиркин же как министр обороны ДНР отвечал за поставку и установку ЗРК. Кроме того, указали в суде, он вел переговоры с официальными лицами в России.
Пулатов, признанный невиновным, обеспечивал коридор для перевозки комплекса из России в Донецкую область. Прокуратура требовала назначить ему наказание в виде лишения свободы.
Никто из подсудимых не присутствовал на оглашении приговора. Однако интересы Пулатова в суде представляли два нидерландских адвоката.
Суд пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. При этом целью ракеты был военный самолет, пассажирский лайнер сбили по ошибке.
По мнению суда, фигурантов смог бы освободить от ответственности боевой иммунитет, который распространяется на военное командование во время боевой обстановки или военных действий. Однако обвиняемые не состояли в регулярной российской армии и РФ не несла ответственности за их действия, поэтому в данном случае иммунитет не работает.
Boeing 777, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование причин крушения длилось несколько лет, слушания по делу начались в Гааге в марте 2020 года.