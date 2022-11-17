Суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении малазийского «Боинга»

По мнению суда, фигурантов смог бы освободить от ответственности боевой иммунитет, который распространяется на военное командование во время боевой обстановки или военных действий. Однако обвиняемые не состояли в регулярной российской армии и РФ не несла ответственности за их действия, поэтому в данном случае иммунитет не работает.