Уилл Полтер и Финн Беннетт сыграют в новом фильме Алекса Гарленда

Уилл Полтер («Стражи Галактики. Часть 3»), Кит Коннор («Трепет сердца»), Космо Джарвис («Сегун») и Финн Беннетт («Настоящий детектив: Ночная страна») вошли в актерский состав картины Алекса Гарленда и Рея Мендозы «Warfare», сообщает Deadline.
Ранее издание сообщило об участие в проекте Д’Фараона Вун-А-Тая («Псы резервации») и Чарлза Мелтона («Ривердэйл») и Джозефа Куинна («Очень странные дела»).
Картина станет второй коллаборацией Гарленда и Мендозы, который выступил в роли военного эксперта в предстоящем фильме режиссера «Падение империи». Они вместе напишут сценарий, а также выступят постановщиками «Warfare».
Релизом ленты займется студия A24. Это будет уже четвертый совместный проект с Гарлендом, включая «Из машины», «Род мужской» и «Падение империи».
Последний из них выйдет в российском прокате, для которого фильм два раза переименовывали, 16 мая, спустя три дня после мировой премьеры. Главные роли в картине исполнили Кирстен Данст, Ник Офферман, Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно. «Афиша Daily» включила «Падение империи» в список самых ожидаемых фильмов 2024 года.