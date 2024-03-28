Уилл Полтер и Финн Беннетт сыграют в новом фильме Алекса Гарленда

Последний из них выйдет в российском прокате, для которого фильм два раза переименовывали, 16 мая, спустя три дня после мировой премьеры. Главные роли в картине исполнили Кирстен Данст, Ник Офферман, Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно. «Афиша Daily» включила «Падение империи» в список самых ожидаемых фильмов 2024 года.