В Турции снимут ремейк «Холопа» с Керемом Бюрсином

Сегодня в 16:42
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

В Турции переснимут фильм Клима Шипенко «Холоп», сообщает «Канобу». Главную роль в комедии «Холоп в Турции» получил Керем Бюрсин, ставший известным после сериала «Постучись в мою дверь».

Турецкий «Холоп» повторит сюжет российского. Лента расскажет об избалованном наследнике Мете, который окажется в османском городе XVI века.

Съемки под руководством режиссера Онура Унлю начнутся в июне. Производством фильма занимается турецкая студия Kunay Film совместно с российской Yellow, Black and White, которая отвечала за создание «Холопа» с Милошем Биковичем и «Холопа-2» с Аглаей Тарасовой.

Продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова надеется, что турецкая адаптация с «шикарным кастом из турецких звезд» вслед за оригиналом «станет народным хитом и полюбится зрителю». В новой версии «Холопа» будут морские сцены и пираты, поделилась она.

«Холоп» Шипенко и его продолжение били рекорды российского проката. «Холоп-2», вышедший в начале этого года, собрал в прокате более 3,5 млрд рублей.

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