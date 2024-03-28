В Турции снимут ремейк «Холопа» с Керемом Бюрсином

Продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова надеется, что турецкая адаптация с «шикарным кастом из турецких звезд» вслед за оригиналом «станет народным хитом и полюбится зрителю». В новой версии «Холопа» будут морские сцены и пираты, поделилась она.