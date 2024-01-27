«Холоп 2» стал вторым самым кассовым фильмом по сборам в России

В центре сюжета «Холопа 2» оказывается наглая и избалованная девушка Катя, дочь чиновницы, которая любит тусовки, алкоголь и пьяную езду. Герой первой части Гриша уже побывал «холопом» и теперь особенно чутко относится к неадекватным выходкам золотой молодежи. Поэтому он решает перевоспитать подругу тем же методом переноса во времена Российской империи, где она сталкивается с Наполеоном.