«Холоп 2» стал вторым самым кассовым фильмом по сборам в России

Сборы ленты достигли 3,518 млрд рублей. Таким образом, «Холоп 2» обогнал первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона (3,516 млрд рублей). На первой строчке находится комедия Дмитрий Дьяченко «Чебурашка» с общими сборами в 6,787 млрд рублей.
В центре сюжета «Холопа 2» оказывается наглая и избалованная девушка Катя, дочь чиновницы, которая любит тусовки, алкоголь и пьяную езду. Герой первой части Гриша уже побывал «холопом» и теперь особенно чутко относится к неадекватным выходкам золотой молодежи. Поэтому он решает перевоспитать подругу тем же методом переноса во времена Российской империи, где она сталкивается с Наполеоном.
Режиссер оригинальной комедии Клим Шипенко также работал и над продолжением. В главной роли снялась Аглая Тарасова, к своим персонажам вернулись Милош Бикович и Иван Охлобыстин.
До 2023 года первая часть «Холопа» была самым кассовым российским фильмом в прокате. При бюджете в 160 млн рублей лента собрала кассу более чем в 3 млрд рублей.