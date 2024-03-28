Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей из‑за аварии водовоза и огромного лайнера

Emirates учитывает не только повреждения воздушного судна, но и его простой. По данным телеграм-канала, серьезное повреждение получила обшивка центральной части фюзеляжа, а также мог повредиться шпангоут. Самолет ежедневно выполнял рейсы — чаще всего в Москву, но также в Цюрих и не только.