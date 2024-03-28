Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей из‑за аварии водовоза и огромного лайнера

Аэропорт Домодедово могут обязать к выплате до миллиарда рублей за повреждение самого большого в мире пассажирского самолета, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источники. Авиакомпания Emirates, которой принадлежит Airbus A380, подсчитывает убытки.
Накануне водовоз протаранил лайнер, который должен был лететь в Дубай. Изначально сообщалось, что водитель заправщика перепутал педали и врезался в фюзеляж, проделав в нем большую дыру снизу. Shot пишет, что у мужчины случился инсульт.
Emirates учитывает не только повреждения воздушного судна, но и его простой. По данным телеграм-канала, серьезное повреждение получила обшивка центральной части фюзеляжа, а также мог повредиться шпангоут. Самолет ежедневно выполнял рейсы — чаще всего в Москву, но также в Цюрих и не только.
Точный характер повреждений выясняют специалисты Росавиации. Свою специальную комиссию собираются собрать и в ОАЭ. Возмещение ущерба и оплату всех расходов готовы на себя взять страховые компании аэропорта Домодедово, узнал Shot.
Проблемой из‑за санкций против РФ стала транспортировка необходимых ремонтных деталей из‑за границы, поскольку российские авиакомпании Airbus A380 не используют. Транспортировать борт при таких поломках невозможно, поэтому ремонтировать его будут в России.