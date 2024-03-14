Опоздавшие пассажиры выбежали на перрон, чтобы улететь в Абу-Даби. И чуть не улетели в Астрахань

В аэропорту Внуково парень и две девушки опоздали на рейс «Победы» в Абу-Даби. Они подошли к стойке, когда посадка уже закончилась, а пассажиров уже доставили на автобусе до самолета. Троица заметила, что в секции посадки дверь открыта, и выбежала на перрон.