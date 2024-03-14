Опоздавшие пассажиры выбежали на перрон, чтобы улететь в Абу-Даби. И чуть не улетели в Астрахань

Трое пассажиров, опоздавших на рейс в ОАЭ, выбежали на перрон к своему самолету. Добиться своего у них не получилось, передает телеграм-канал «Авиаторщина».
В аэропорту Внуково парень и две девушки опоздали на рейс «Победы» в Абу-Даби. Они подошли к стойке, когда посадка уже закончилась, а пассажиров уже доставили на автобусе до самолета. Троица заметила, что в секции посадки дверь открыта, и выбежала на перрон.
Путешественники добежали до самолета «Победы», но с другим направлением — до Астрахани. Возле него их задержали сотрудники авиационной безопасности и передали полицейским.
В марте пассажира сняли с авиарейса в Китае за то, что он на удачу бросил несколько монет в турбину самолета. Вылет пришлось задержать более чем на четыре часа.