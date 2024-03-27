Водовоз в Домодедово протаранил самый большой в мире пассажирский самолет

Водитель водовоза в аэропорту Домодедово протаранил самый большой в мире пассажирский самолет, который должен был лететь в Дубай. Рейс отложили на неопределенный срок, сообщает телеграм-канал «112».
Airbus A380 уже подготавливался к вылету, ему должны были заполнить баки с питьевой водой. Водитель заправщика перепутал педали и врезался в фюзеляж, проделав в нем большую дыру снизу.
Шофера доставили в больницу. Он не получил травм, но оказался в шоковом состоянии. А самолет отправили на ремонт, срок окончания которого не определен.
A380 имеет высоту 24 метра, длину 73 метра и размах крыла 79 метров. В нем могут перелетать на расстояние до 15,4 тыс. километров почти 1400 пассажиров. После выпуска 251 авиалайнера в 2021 году производство было прекращено.