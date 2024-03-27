Водовоз в Домодедово протаранил самый большой в мире пассажирский самолет

A380 имеет высоту 24 метра, длину 73 метра и размах крыла 79 метров. В нем могут перелетать на расстояние до 15,4 тыс. километров почти 1400 пассажиров. После выпуска 251 авиалайнера в 2021 году производство было прекращено.