Россияне сдали 100 тыс. билетов на ивенты после теракта. Продажи билетов на концерты упали на 60%

По его словам, сейчас на руках у россиян остается около 6–7 млн билетов, приобретенных ранее на все доступные события, их общая стоимость составляет 13–15 млрд рублей. В горизонте около года были отменены 1500–2000 массовых мероприятий — это около 3% от общего их числа. В основном организаторы пытаются перенести ивенты на более позднее время, добавляет Бабич.