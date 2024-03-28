Россияне сдали 100 тыс. билетов на ивенты после теракта. Продажи билетов на концерты упали на 60%

За пять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» объем возврата билетов на массовые мероприятия в России достиг 100 тыс. штук. Об этом пишет РБК со ссылкой на организатора форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича.
По его словам, сейчас на руках у россиян остается около 6–7 млн билетов, приобретенных ранее на все доступные события, их общая стоимость составляет 13–15 млрд рублей. В горизонте около года были отменены 1500–2000 массовых мероприятий — это около 3% от общего их числа. В основном организаторы пытаются перенести ивенты на более позднее время, добавляет Бабич.
В «МТС Энтертейнмент» дают более низкую оценку возвратов билетов — до 60 тыс. штук. Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов сообщил, что после теракта продажи билетов на концерты упали на 60–70%.
22 марта перед концертом «Пикника» в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По последним данным, погибли 143 человека. «Пикник» не отменил свой следующий концерт в Петербурге, но посвятил его жертвам трагедии и пообещал перечислить вырученные средства семьям пострадавших.