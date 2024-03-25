«Пикник» хочет сыграть концерт в Петербурге в память о жертвах теракта

Сегодня в 14:03
Фото: из соцсетей группы «Пикник»

Рок-группа «Пикник» не стала отменять выступление 27 марта в Петербурге. Его посвятят памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», заявили представители коллектива.

Музыканты пообещали не только провести вечер памяти, но и перечислить собранные от него средства пострадавшим и семьям погибших в результате атаки.

«Мы все продолжаем переживать эти страшные и трагические дни вместе. Мы видим и слышим вашу поддержку, разделяем слова солидарности с семьями пострадавших и соболезнуем погибшим», — говорится в сообщении в соцсетях группы.

«В данный момент группа „Пикник“, симфонический оркестр „Таврический“ и организатор фонд „ЕВА“ ищут возможность проведения вечера памяти», — отметили участники «Пикника».

«Фонтанка» пишет, что с концертом «все не так однозначно»: пока что выступление в БКЗ «Октябрьский» не подтверждено и у организаторов нет уверенности, что он случится.

Кроме того, отмечает издание, есть и техническая проблема: у группы и оркестра сгорели в пожаре все инструменты и оборудование.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел за несколько минут до выхода «Пикника» на сцену. После трагедии участники группы долго не могли связаться с одним из участников вспомогательного состава. По информации «Звезды», мужчина смог спастись, пройдя через подвал и выйдя в отель «Аквариум».

В результате теракта погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

Барабанщик группы Ильгиз Юнусов не эвакуировался из здания во время пожара. Вместо этого он вместе с оператором Иваном Помориным помогал зрителям выйти на улицу.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами