«Пикник» хочет сыграть концерт в Петербурге в память о жертвах теракта

Теракт в подмосковном концертном зале произошел за несколько минут до выхода «Пикника» на сцену. После трагедии участники группы долго не могли связаться с одним из участников вспомогательного состава. По информации «Звезды», мужчина смог спастись, пройдя через подвал и выйдя в отель «Аквариум».