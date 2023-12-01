На складе Wildberries прошел очередной «повесточный рейд»

По данным телеграм-каналов, силовики интересовались в первую очередь россиянами, которые недавно получили паспорт и не встали на воинский учет, а также срочниками.
Baza пишет, что забирали и тех, кто стоит на учете, просто для контроля. «В итоге после проверки со склада уехали несколько микроавтобусов с работниками маркетплейса», — пишет телеграм-канал. Shot сообщает, что забрали 10 человек, которые не встали на воинский учет.
Проверку проводили полицейские вместе с сотрудниками военкомата и службой безопасности маркетплейса.
В пресс-службе Wildberries назвали рейд «плановой проверкой документов в рамках воинского призыва на срочную службу». В компании сказали, что это не повлияло на работу склада.
Это не первый рейд на складе маркетплейса. Утром 24 ноября силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. ТАСС сообщал, что проверка связана с нелегальной миграцией. По информации Baza, после проверки некоторым сотрудникам вручили повестку в военкомат. Shot утверждал, что по итогам рейда в военкоматы доставили около 150 сотрудников. В самой компании сообщали, что более восьми тысяч работников компании не могли приступить к работе из‑за проверки.