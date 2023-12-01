На складе Wildberries прошел очередной «повесточный рейд»

Это не первый рейд на складе маркетплейса. Утром 24 ноября силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. ТАСС сообщал, что проверка связана с нелегальной миграцией. По информации Baza, после проверки некоторым сотрудникам вручили повестку в военкомат. Shot утверждал, что по итогам рейда в военкоматы доставили около 150 сотрудников. В самой компании сообщали, что более восьми тысяч работников компании не могли приступить к работе из‑за проверки.