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На складе Wildberries прошел очередной «повесточный рейд»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:40

Силовики устроили рейд на складе Wildberries в Алексине Тульской области и увезли несколько работников в военкомат. Об этом сообщают Baza и Shot.

По данным телеграм-каналов, силовики интересовались в первую очередь россиянами, которые недавно получили паспорт и не встали на воинский учет, а также срочниками.

Baza пишет, что забирали и тех, кто стоит на учете, просто для контроля. «В итоге после проверки со склада уехали несколько микроавтобусов с работниками маркетплейса», — пишет телеграм-канал. Shot сообщает, что забрали 10 человек, которые не встали на воинский учет.

Проверку проводили полицейские вместе с сотрудниками военкомата и службой безопасности маркетплейса.

В пресс-службе Wildberries назвали рейд «плановой проверкой документов в рамках воинского призыва на срочную службу». В компании сказали, что это не повлияло на работу склада.

Это не первый рейд на складе маркетплейса. Утром 24 ноября силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. ТАСС сообщал, что проверка связана с нелегальной миграцией. По информации Baza, после проверки некоторым сотрудникам вручили повестку в военкомат. Shot утверждал, что по итогам рейда в военкоматы доставили около 150 сотрудников. В самой компании сообщали, что более восьми тысяч работников компании не могли приступить к работе из‑за проверки.

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