Участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам тюрьмы за фейки об армии РФ

Басманный суд заочно приговорил участницу панк-группы Pussy Riot и бывшего муниципального депутата Москвы Люсю Штейн к 6 годам лишения свободы за фейки о российской армии. Об этом сообщил телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Штейн признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).
«На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию суд частично присоединил неотбытое наказание по ранее вынесенному приговору и постановлению суда и окончательно назначил Штейн Людмиле Петровне наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет 15 дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении суда.
Активистку также на 3,5 года лишили права администрировать сайты в интернете. Срок наказания исчисляется с момента экстрадиции Штейн в Россию либо с момента ее задержания на территории РФ.
Суд заочно арестовал Штейн в ноябре 2023 года за фейки об РФ. Поводом для дела стали ее комментарии в твиттере, опубликованные 27 марта 2022 года.
Летом 2022-го суд также назначил ей срок за подстрекательство к нарушению санитарных ограничений, введенных из‑за пандемии коронавира, после поста о митинге в поддержку Алексея Навального в январе 2021-го.
Люся Штейн покинула Россию в апреле 2022-го, заявив, что устала от репрессий против себя и своих близких и что после начала войны ей стало тяжело находиться в Москве.