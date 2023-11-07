Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн по делу о фейках про ВС РФ

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшую московскую депутатку и участницу панк-группы Pussy Riot Люсю Штейн. Ее обвиняют в распространении «фейков» об армии РФ, сообщил ТАСС. Также суд объявил активистку в международный розыск.
3 ноября 2023 года по статье о фейках Басманный районный суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам экс-издателя «Медиазоны»* и участника Pussy Riot Петра Верзилова*.
За два дня до этого Бабушкинский районный суд Москвы отказался арестовывать еще одну участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову по обвинениям в оскорблении чувств верующих.
В 2021 году на Штейн завели дело за подстрекательство к нарушению санитарных ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса, — активистка опубликовала сообщения о митинге в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Тогда суд приговорил Штейн к ограничению свободы, но летом 2022 заменил наказание на реальный срок в колонии общего режима.
В апреле 2022 года Штейн покинула Россию. Активистка заявила, что устала от репрессий против себя и своих близких, и что после начала войны ей стало тяжело находиться в Москве.
*«Медиазона» и Петр Верзилов внесены Минюстом в реестр иноагентов.