Союз ТЦ попросил увеличить выпуск российских фильмов ради «избегания масштабного кризиса»

Вице-президент СТЦ Павел Люлин отметил, что российские фильмы, «хотя и вызвали массовый ажиотаж», но по «количеству и качеству» не могут заместить иностранные. Получается так, что кинотеатры — главные арендаторы торгцентров — в это же время закрываются, добавил он.