Союз ТЦ попросил увеличить выпуск российских фильмов ради «избегания масштабного кризиса»

Сегодня в 11:52
Фото: Felix Mooneeram/Unsplash

Центр развития креативных индустрий и Союз торговых центров (СТЦ) предложили Минэкономики РФ запуск федерального проекта по созданию еще 550 российских фильмов до 2030 года. Как пишет «Коммерсант», знакомый с вопросом, властям предложили потратить 200 млрд рублей на удвоение выпуска кино в стране, чтобы «избежать масштабного кризиса».

Вице-президент СТЦ Павел Люлин отметил, что российские фильмы, «хотя и вызвали массовый ажиотаж», но по «количеству и качеству» не могут заместить иностранные. Получается так, что кинотеатры — главные арендаторы торгцентров — в это же время закрываются, добавил он.

В письме, отправленном министру экономики Максиму Решетникову, рассказывается, что после ухода голливудских киностудий не только упали посещаемость ТЦ и доходы от аренды, но и «остановилось строительство новых кинотеатров, а ряд владельцев были вынуждены переоборудовать часть залов <…> во избежание простоя помещений».

В начале 2021 года РФ занимала четвертое место в мире по объему кинопроката. Впереди нее были Китай, Япония и США.

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