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Россия в первом квартале 2021 года заняла четвертое место в мире по объему кинопроката

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:59

Россия оказалась на четвертом месте в мире по объему кинопрокатного рынка по итогам первого квартала 2021 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Такого результата удалось достичь, несмотря на то, что отставание от показателей того же периода прошлого года в долларах составило 31,9%. Сейчас за указанный период сборы в кинотеатрах достигли 172 млн долларов. По данным источников, попаданию в топ-5 поспособствовала нестабильная ситуация с прокатом в других странах, включая Европу.

В тройку лидеров вошли Китай с показателем в 2,774 млрд долларов, Япония, где кинопрокат собрал 327 млн долларов, и США — там площадки совокупно собрали 233 млн. В Японии прирост по сравнению с показателями 2020 года составил 3,6%, а в Китае превысил десятикратный объем. Это стало возможным за счет темпов борьбы с пандемией и успеха отечественных релизов.

В прошлом году сеть кинотеатров «Каро» запустила сервис «Ключи от зала», с помощью которого можно забронировать любой зал специально для себя. Кинозал в свое полное распоряжение можно заказать под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию, дружескую встречу или романтическое свидание. В этом году с целью борьбы с убытками крупнейшая сеть кинотеатров в Южной Корее CGV начала сдавать залы в аренду геймерам.

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