Дверь из фильма «Титаник» продали на аукционе за 718 тысяч долларов

Знаменитую дверь, благодаря которой спаслась главная героиня фильма «Титаник», продали на аукционе за 718 тыс. долларов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Предмет реквизита купили на торгах Heritage Auctions, посвященных памятным вещам из голливудских кинокартин. Стартовая цена лота составляла 40 тыс. долларов.
Это реквизит, выполненный на основе одного из самых известных обломков, который удалось сохранить после крушения «Титаника». Он поразительно напоминает декоративную панель в стиле Людовика XV, которая хранится в Морском музее в Галифаксе, Новая Шотландия.
Длина двери составляет 8 футов (около 2,44 метра), а ширина — 41 дюйм (примерно 1,04 метра).
Помимо двери из «Титаника» на аукционе продали топор из «Сияния» и кнут Индианы Джонса из ленты 1984 года. Кроме того, с молотка ушло шифоновое платье, которое британская актриса Кейт Уинслет носила в финале «Титаника». Его приобрели за 125 тыс. долларов. Кто стал новыми владельцами двери и платья, не сообщается.
Среди других лотов аукциона, которые успешно продали, были шар для боулинга с красными розами из «Кингпина» и черный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука-3». Эти вещи обошлись покупателям в 350 и 125 тыс. долларов соответственно.
Недавние эксперименты развенчали теорию, что Джек мог бы выжить в конце оригинальной картины. Выяснилось, что дверь недостаточно плавучая, чтобы на ней длительное время могли находиться оба персонажа. При этом Джеймс Кэмерон признал, что Джек все же мог остаться в живых. Для этого Роза могла бы передать ему свой спасательный жилет, а сама остаться на двери.