Джеймс Кэмерон признал, что в финале «Титаника» Джек все же мог остаться в живых

Вопрос о судьбе Джека после катастрофы — один из важнейших для поклонников ленты, потому что ее драматургия не дает на него однозначного ответа. Так, фанаты в течение десятилетий пытались доказать Кэмерону, что места на двери было достаточно, чтобы она вместила обоих главных героев. Однако эту версию эксперимент также отвергает: согласно ему, обломок двери не смог бы выдержать вес их тел.