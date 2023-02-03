Джеймс Кэмерон признал, что в финале «Титаника» Джек все же мог остаться в живых

Стали известны новые подробности эксперимента, который поставил режиссер Джеймс Кэмерон, чтобы доказать, что герой Леонардо Ди Каприо Джек Доусон погиб в результате крушения круизного лайнера «Титаник» в одноименном фильме.
В декабре он рассказал, что воссоздал конструкцию плота (он же обломок двери) из финала ленты, пригласил каскадеров, снабдил их датчиками, погрузил испытуемых в ледяную воду и привлек судмедэксперта. «[Мы] перепробовали множество различных ситуаций. Ответ таков: оба выжить не могли — только один», — заявил тогда Кэмерон.
Сейчас изданию Variety удалось ознакомиться с отрывком еще не вышедшего документального фильма National Geographic о съемках «Титаника». Как утверждается, в нем Кэмерон допустил, что Джек мог остаться в живых.
Такой сценарий предполагает, что Роза Калверт (ее роль исполнила Кейт Уинслет) передает свой спасательный жилет Джеку, а сама забирается на дверь. В таком положении Джек мог продержаться несколько часов и дождаться спасателей, заявил режиссер. Однако герой Ди Каприо, по словам Кэмерона, не решился бы на такой шаг, чтобы не подвергать Розу опасности: «Это на 100% заложено в его характере».
Вопрос о судьбе Джека после катастрофы — один из важнейших для поклонников ленты, потому что ее драматургия не дает на него однозначного ответа. Так, фанаты в течение десятилетий пытались доказать Кэмерону, что места на двери было достаточно, чтобы она вместила обоих главных героев. Однако эту версию эксперимент также отвергает: согласно ему, обломок двери не смог бы выдержать вес их тел.