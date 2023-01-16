Появилось видео, в котором Кэмерон опровергает теорию, что Джек мог бы выжить в конце «Титаника»

Джеймс Кэмерон в рамках предстоящего документального фильма «Титаник: 25 лет спустя» развенчал теорию, что Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо могли бы вдвоем поместиться на плавающем обломке в конце оригинальной картины. Об этом сообщает Independent.
Для своей задумки режиссер провел научное исследование и нанял профессионалов, чтобы воспроизвести сцену. Эксперимент показал, что Роуз (Уинслет) и Джек (Ди Каприо) не могли бы выжить вдвоем на обломке двери.
Отрывок из документалки, посвященный эксперименту, опубликован на ютьюб-канале National Geographic.
Поклонники в течение десятилетий пытались доказать Кэмерону, что места на одной двери было достаточно, чтобы она вместила обоих главных героев. Одна пара даже продемонстрировала различные позиции, которые бы могли занять персонажи на обломке.
Режиссер в ответ заявлял, что дело не в месте, а в плавучести двери. Если бы Джек забрался на плот, он бы перевернулся и утонул, отмечал Кэмерон.