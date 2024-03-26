Киллиан Мерфи снимется в адаптации книги «Blood Runs Coal»

Активист был убит дома вместе со своей женой и дочерью после начала кампании против коррумпированных руководителей профсоюза. Смерть Яблонски вызвала широкий резонанс и послужила началом масштабного расследования, которое привело к многочисленным арестам в угольной индустрии.