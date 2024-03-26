Киллиан Мерфи снимется в адаптации книги «Blood Runs Coal»

Киллиан Мерфи примет участие в экранизации документальной книги «Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America», передает The Hollywood Reporter.
Проект по книге Марка А.Брэдли, вышедшей в 2020-м, расскажет об убийстве организатора профсоюза шахтеров Джозефа Яблонски в 1969 году.
Активист был убит дома вместе со своей женой и дочерью после начала кампании против коррумпированных руководителей профсоюза. Смерть Яблонски вызвала широкий резонанс и послужила началом масштабного расследования, которое привело к многочисленным арестам в угольной индустрии.
Сценарий для предстоящей экранизации напишут братья Баттерворт, работавшие над лентами «Грань будущего», «Форд против Феррари», «007: Спектр» и «Индиана Джонс-5».
Среди других предстоящих проектов Киллиана Мерфи, недавно получившего «Оскара» за свою роль в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана, — долгожданное продолжение зомби-хоррора «28 дней спустя», а также возвращение к образу Томаса Шелби в полнометражном фильме по «Острым козырькам».