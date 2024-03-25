Футболист Дани Алвес, получивший срок за изнасилование, вышел под залог в миллион евро

Бразильский футболист Дани Алвес, приговоренный в феврале к 4,5 года по делу об изнасиловании, вышел под залог в миллион евро. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Верховный суд Каталонии, который выносил приговор.
По данным издания, Алвесу удалось собрать необходимую сумму «после напряженных дней переговоров». Первое пожертвование — в 150 тыс. евро — для выплаты залога спортсмену направил его коллега по бразильской сборной Неймар, пишет Marca.
Помимо внесения залога Алвес передал правоохранителям оба своих паспорта — бразильский и испанский. Ему запрещено покидать территорию Испании, а также приближаться к потерпевшей и к местам, которые она часто посещает. Он также обязан еженедельно отмечаться в национальном суде.
Окончательный приговор Алвесу пока не вынесен. Сейчас суд рассматривает апелляции как со стороны обвинения, которое требует ужесточить наказание, так и со стороны адвокатов спортсмена, добивающихся смягчения приговора.
Алвес провел в заключении год и два месяца. Его задержали в январе 2023 года, через несколько дней после подачи иска потерпевшей. Девушка рассказала, что 30 декабря 2022 года Алвес приставал к ней в VIP-зоне в одном из ночных клубов Барселоны. По ее словам, футболист завел ее в ванную комнату, заставил сделать минет, ударил и изнасиловал.
В феврале 2024 года Алвеса приговорили к 4,5 года лишения свободы. Суд пришел к выводу, что жертва не давала согласия на секс, а факт изнасилования подтверждают не только слова истицы, но и другие доказательства.