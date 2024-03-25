Футболист Дани Алвес, получивший срок за изнасилование, вышел под залог в миллион евро

Алвес провел в заключении год и два месяца. Его задержали в январе 2023 года, через несколько дней после подачи иска потерпевшей. Девушка рассказала, что 30 декабря 2022 года Алвес приставал к ней в VIP-зоне в одном из ночных клубов Барселоны. По ее словам, футболист завел ее в ванную комнату, заставил сделать минет, ударил и изнасиловал.