Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Верховный суд испанской Каталонии приговорил бразильского футболиста Дани Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает Reuters.

Суд пришел к выводу, что жертва не давала согласия на секс, а факт изнасилования подтверждают не только слова истицы, но и другие доказательства.

Пострадавшая рассказала в суде, что 30 декабря 2022 года Алвес приставал к ней в VIP-зоне в одном из ночных клубов Барселоны. По ее словам, футболист завел ее в ванную комнату, заставил сделать минет, ударил и изнасиловал.

Девушка подала иск к спортсмену в январе 2023 года, через несколько дней его задержали. Алвес отвергал обвинения, утверждая, что секс был по обоюдному согласию.

Прокурор требовал для защитника бразильской сборной девять лет лишения свободы. Спортсмен может обжаловать приговор.

В последний год до задержания Алвес выступал за мексиканский футбольный клуб «УНАМ Пумас». Ранее он играл в «Барселоне», а до этого — в «Сан-Паулу», «Пари Сен-Жермене» и «Ювентусе». На счету спортсмена — олимпийское золото, два Кубка конфедераций и два Кубка Америки.