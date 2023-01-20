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Футболист Дани Алвес задержан по обвинению в сексуальном насилии

Семён Гудошников
Сегодня в 15:07

Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса задержали в Испании по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает AP News.

Теперь бразильский футболист должен предстать перед судом. Его дата не уточняется.

Как отмечает агентство, обвинение в сексуальном насилии может означать самые разные действия — от нежелательных домогательств до изнасилования. В полиции подробности по этому делу не раскрыли.

Предполагаемый инцидент, из‑за которого Алвесу предъявлены обвинения, произошел в ночном клубе Барселоны 31 декабря. Reuters со ссылкой на женщину, обратившуюся в суд, писал, что футболист прикасался к ней под нижним бельем без ее согласия.

Футболист отвергает все обвинения. Он подтвердил, что был в клубе, но утверждает, что не домогался никого. «Я танцевал и хорошо проводил время, не вторгаясь ни в чье пространство. Я не знаю, кто эта леди… Как я мог так поступить с женщиной? Нет», — заявил Алвес.

Дани Алвес выступает в данный момент за мексиканский футбольный клуб «УНАМ Пумас». Ранее он играл за «Барселону», а до этого — за «Сан-Паулу», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». На счету спортсмена — олимпийское золото, два Кубка конфедераций и два Кубка Америки.

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