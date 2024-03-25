Более 5000 человек эвакуировали из «Крокуса» после теракта

В день теракта из «Крокус Сити Холла» эвакуировали более 5000 человек. Об этом ТАСС рассказал работник концертного зала.
«Из здания были эвакуированы 5000 человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, еще 100 человек пожарные спасли из подвала и с кровли при тушении.
Теракт в концертном зале был совершен за несколько минут до начала выступления группы «Пикник». Нападавшие стреляли по зрителям из автоматов и бросали в зал бутылки с зажигательной смесью.
По данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Baza дает цифру выше — 144 человека. Пожарные продолжают находить фрагменты тел, некоторых погибших не получается идентифицировать.
Басманный суд отправил в СИЗО четверых задержанных по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все они пробудут в заключении до 22 мая 2024 года.
Слушания прошли в закрытом режиме, все задержанные признали вину в полном объеме. Одного из них в здание привезли на кресле-каталке и с катетером, у других заметны синяки и гематомы на лицах.
Минздрав Подмосковья заявил о 183 пострадавших в результате трагедии. 97 из них остаются в больницах.
Вчера СК занялся проверкой системы противопожарной безопасности в «Крокус Сити Холле». По словам очевидцев, во время теракта запасные выходы там были заперты велосипедными замками, а пожарная сигнализация не сработала или сработала не полностью.