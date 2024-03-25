Более 5000 человек эвакуировали из «Крокуса» после теракта

Сегодня в 11:11
Фото: МЧС России

В день теракта из «Крокус Сити Холла» эвакуировали более 5000 человек. Об этом ТАСС рассказал работник концертного зала.

«Из здания были эвакуированы 5000 человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, еще 100 человек пожарные спасли из подвала и с кровли при тушении.

Теракт в концертном зале был совершен за несколько минут до начала выступления группы «Пикник». Нападавшие стреляли по зрителям из автоматов и бросали в зал бутылки с зажигательной смесью.

По данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Baza дает цифру выше — 144 человека. Пожарные продолжают находить фрагменты тел, некоторых погибших не получается идентифицировать.

Басманный суд отправил в СИЗО четверых задержанных по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все они пробудут в заключении до 22 мая 2024 года.

Слушания прошли в закрытом режиме, все задержанные признали вину в полном объеме. Одного из них в здание привезли на кресле-каталке и с катетером, у других заметны синяки и гематомы на лицах.

Минздрав Подмосковья заявил о 183 пострадавших в результате трагедии. 97 из них остаются в больницах.

Вчера СК занялся проверкой системы противопожарной безопасности в «Крокус Сити Холле». По словам очевидцев, во время теракта запасные выходы там были заперты велосипедными замками, а пожарная сигнализация не сработала или сработала не полностью.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами