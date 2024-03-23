Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за насмешку над отредактированным фото

Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за насмешку над инцидентом с отредактированной фотографией. Накануне стало известно, что принцессе Уэльской диагностировали рак.
15 марта Лайвли опубликовала снимок, на котором она рекламирует свой бренд напитков. Актриса намеренно увеличила до комических размеров свой большой палец и добавила лимон, висящий в воздухе.
«Я так рада поделиться этой новой фотографией, которую я только что сделала, чтобы анонсировать наши новые продукты. Теперь вы знаете, где вы пропадали», — написала она. Сейчас этот снимок уже удален.
«Я уверена, что сегодня это уже никого не волнует, но я чувствую, что должна извиниться за это. Я сделала глупый пост на фоне безумия неудачного фотошопа [Миддлтон], и, черт возьми, этот пост меня сегодня расстроил. Мне жаль», — написала Лайвли.
22 марта Миддлтон сообщила об обнаруженном у нее раке и назначенных курсах химиотерапии. Принцесса записала видео, в котором обо всем рассказала: после январской операции на брюшной полости ей поставили диагноз (его подробности не раскрываются), который стал «огромным шоком» для нее и ее семьи.
Источники Page Six сообщили, что Кейт и принц Уильям хотели сохранить информацию в тайне до тех пор, пока их маленькие дети не успеют «понять и обработать известие до того, как о нем узнает общественность».
В марте Миддлтон опубликовала снимок со своими детьми, который оказался поддельным. На фото нашли больше десятка различных следов вмешательства. Принцесса объяснила курьез «экспериментами с ретушью», назвала себя фотографом-любителем и извинилась.