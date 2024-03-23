Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон за насмешку над отредактированным фото

«Я уверена, что сегодня это уже никого не волнует, но я чувствую, что должна извиниться за это. Я сделала глупый пост на фоне безумия неудачного фотошопа [Миддлтон], и, черт возьми, этот пост меня сегодня расстроил. Мне жаль», — написала Лайвли.