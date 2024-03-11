СМИ удалили фото с Кейт Миддлтон из‑за «подозрительных деталей». Принцесса извинилась за фотошоп

Сегодня в 14:59
Фото: Tom Soper Photography/Flickr

Associated Press, Reuters и фотобанки удалили фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из‑за подозрений в редактуре, передает Sky News. Пользователи заметили странные детали на снимке.

Как пишет The Daily Mail, в сети обратили внимание на отредактированные запястья 8-летней принцессы Шарлотты, а также рукав ее свитера и каблук ботинка. Сама Миддлтон на снимке сидит в кресле — в январе ей сделали операцию на брюшной полости, но ее подробности держатся в секрете.

После поднявшейся шумихи в твиттере королевской четы появились извинения Миддлтон за созданное «замешательство». «Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с ретушью. <…> Я надеюсь, все празднующие хорошо провели День матери», — написала она.

Семейная фотография Миддлтон появилась через несколько месяцев после ее пропажи из поля зрения общественности. Кенсингтонский дворец объяснил ее исчезновение плановой операцией, но пользователей это не остановило: они принялись строить теории заговора.

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