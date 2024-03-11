СМИ удалили фото с Кейт Миддлтон из‑за «подозрительных деталей». Принцесса извинилась за фотошоп

Как пишет The Daily Mail, в сети обратили внимание на отредактированные запястья 8-летней принцессы Шарлотты, а также рукав ее свитера и каблук ботинка. Сама Миддлтон на снимке сидит в кресле — в январе ей сделали операцию на брюшной полости, но ее подробности держатся в секрете.